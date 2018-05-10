19:15 10.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Раде планируют национализировать собственность России

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 8340 о внесении перемен в украинский закон "О санкциях". Предлагается направлять в собственность Украины владения страны-агрессора. Также это касается юридического или физического лица, идущего против прав и интересов Украины и ее населения.

В Раде планируют национализировать собственность России

Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

Проектом закона планируется уменьшение круга субъектов, которых касается действие этого Закона. Авторы проекта за введение секторальных санкций. Они инициируют запрет работы собственников; создание механизма перехода в государственные владения имущества России. Берутся во внимание международные договора Украины и их нарушители.

За игнорирование законодательства о санкциях предусматривается штраф в тройном размере от одержанной прибыли за прошедшие три года.

Кабинету Министров Украины на протяжении трех месяцев со действия закона предлагается разобраться с нормативно-правовыми актами. Также планируется создать орган по контролю за выполнением санкций в составе центрального органа исполнительного руководства в экономической области политики.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"Российской Федерации необходимо поддержать проект резолюции Совета безопасности ООН с учетом реализации минских договоренности, а также введение миротворческой миссии на Донбасс.


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