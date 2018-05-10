В НАПК опубликовали сумму взносов парламентских партий

Об этом сообщает член НАПК Наталья Корчак на брифинге в Киеве.

Самое высокое число незаконных взносов в долларовой валюте в 2017 году получила "Аграрная партия" - более 500 тыс. долл., "Укроп" - более тыс. 468 долл., "Самопомощь" - более 134 тыс. долл., "Конгресс украинских националистов" - более 101 тыс. долл., "Прогрессивная социалистическая партия Украины" более 42 тыс. долл.

По материалам НАПК было открыто 16 уголовных дел. По словам Корчак, у агенства нет сведений о результативности этих дел, в связи с чем было принято решение об обращении в Нацполицию, чтобы им предоставили данные о состоянии их расследования.

НАПК также определил число взносов, поступивших в сторону парламентских партий в 2017 году в роли поддержку от физических и юридических лиц.

В указанном году партия "Батькивщина" одержала 9,2 млн грн, в "Оппозиционный блок" поступило более 6,6 млн грн, в "Солидарность" более 4,1 млн грн, в "Самопомощь" более 1,9 млн грн, в "Радикальную партию Олега Ляшко"более 1,1 млн грн, в "Народный фронт "- более пяти млн грн.

Как заявила Корчак, самый высокий уровень взносов в форме помощи посупило в "Батькивщина" - от физических лиц на счета партии было направлено более 7,2 млн грн, при определенной норме в не выше 1,5 млн грн и 2,4 млн грн от юридических лиц.

10 мая 2018 года - это последний день, когда полет партии должны отправить отчет о своем материальном положении на первый квартал текущего года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание занимающей пост министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун в сторону директора Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Александра Ларина.