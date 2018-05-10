В КНДР освободили трех американских заключенных

Об этом информирует издание Reuters.

Как отметил американский президент Дональд Трамп, государственный секретарь Майк Помпео возвращается с тремя американскими заключенными, освобожденными из Северной Кореи.

Кроме того, глава государства добавил, что Помпео провел "хорошую встречу" с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в КНДР для подготовки встречи президента Соединенных Штатов с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Как известно, Помпео прибыл для того, чтобы договориться с КНДР о трех задержанных американских граждан.