01:00 10.05.2018 | Политика | Новости
100193575:nastya

В КНДР освободили трех американских заключенных

В Северной Корее дали добро на освобождение трех американских заключенных.

В КНДР освободили трех американских заключенных

Об этом информирует издание Reuters.

Как отметил американский президент Дональд Трамп, государственный секретарь Майк Помпео возвращается с тремя американскими заключенными, освобожденными из Северной Кореи.

Кроме того, глава государства добавил,  что Помпео провел "хорошую встречу" с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в КНДР для подготовки встречи президента Соединенных Штатов с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Как известно, Помпео прибыл для того, чтобы договориться с КНДР о трех задержанных американских граждан.


Поделиться
Читайте также:
 
Польша открыла дело против "Газпрома" из-за "Северного потока Секретарь СНБО активизирует санкции против украинских СМИ за трансляцию парада в ДНР Начало четвертого срока Путина: Дмитрий Медведев остается В Киеве задержали мужчину с винтовкой Мосина
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив