В Германии стартовали трехсторонние переговоры Порошенко с Меркель и Макроном - ФОТО

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что после встерчи глава украинского государства Петр Порошенко также примет участие в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии "Карла Великого" президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко накануне встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем I. Во время разговора патриарх не раз призывал Порошенко делать все от него возможное, чтобы его страна опять вернулась в мирное время.