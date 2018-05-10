12:34 10.05.2018 | Политика | Новости
100193648:labazovych

В Германии стартовали трехсторонние переговоры Порошенко с Меркель и Макроном - ФОТО

В немецком городе Аахене начались трехсторонние переговоры Президента Петра Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмануэлем Макроном.

В Германии стартовали трехсторонние переговоры Порошенко с Меркель и Макроном - ФОТО

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что после встерчи глава украинского государства Петр Порошенко также примет участие в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии "Карла Великого" президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко накануне встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем I. Во время разговора патриарх не раз призывал Порошенко делать все от него возможное, чтобы его страна опять вернулась в мирное время.


Поделиться
Читайте также:
 
Цена автогаза в Украине начинает дорожать Во Львове в кафе прогремел взрыв, ранена девушка Израиль предупреждал Россию о нанесении ударов по Сирии На путинском параде Нетаньяху стремился достичь взаимопонимания по Ирану
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив