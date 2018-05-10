21:15 10.05.2018 | Политика | Новости
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Трамп намерен встретится с Ким Чен Ын 12 июня

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 12 июня проведет встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ын.

Трамп намерен встретится с Ким Чен Ын 12 июня

Встреча состоится в Сингапуре. Об этом в четверг, 10 мая, в своем Twitter написал сам Трамп.

По его словам, долгожданная встреча между мной и Ким Чен Ын пройдет. Мы оба постараемся сделать это особым днем для мира во всем мире, - написал Трамп.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Трамп заявлял, что место и время его встречи с Ким Чен Ыном будут объявлены в ближайшие дни. При этом он отметил, что речь не идет о пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Кореей.


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