Сегодня состоится встреча Порошенко с Меркель и Макроном

Президент Украины Петр Порошенко, проведет трехсторонние переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщается на сайте главы украинского правительства.

Как отмечают эксперты, лидеры трех стран "нормандского формата" планируют согласовать общую позицию перед тем, как вести дальнейшие переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Известно, что встреча пройдет в Ахене.

При этом, есть вопрос внутренней ситуации в Украине. Эксперты подчеркивают, что среди западных лидеров растет разочарование из-за коррупции и медленного прогресса украинских реформ.

Кроме того, прогнозируется, что темы разговора будут сосредоточены на ситуации с НАБУ, Антикоррупционным судом и случаях злоупотребления властью в Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко прибыл в Берлин с рабочим визитом. Это первый визит иностранного лидера в Германию после формирования коалиции в этой стране.