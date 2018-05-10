10:59 10.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сегодня состоится встреча Порошенко с Меркель и Макроном

В Германии, 10 мая, запланированы трехсторонние переговоры лидеров трех стран нормандского формата.

Сегодня состоится встреча Порошенко с Меркель и Макроном

Президент Украины Петр Порошенко, проведет трехсторонние переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщается на сайте главы украинского правительства.

Как отмечают эксперты, лидеры трех стран "нормандского формата" планируют согласовать общую позицию перед тем, как вести дальнейшие переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Известно, что встреча пройдет в Ахене.

При этом, есть вопрос внутренней ситуации в Украине. Эксперты подчеркивают, что среди западных лидеров растет разочарование из-за коррупции и медленного прогресса украинских реформ.

Кроме того, прогнозируется, что темы разговора будут сосредоточены на ситуации с НАБУ, Антикоррупционным судом и случаях злоупотребления властью в Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко прибыл в Берлин с рабочим визитом. Это первый визит иностранного лидера в Германию после формирования коалиции в этой стране.


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