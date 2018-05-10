14:10 10.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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С начала агрессии РФ пострадали более 4,4 миллиона украинцев, - Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в течение агрессии Российской Федерации в нашей стране пострадало более 4,4 миллиона граждпн Украины и погибло, по меньшей мере, 2 тысяч военных. 

С начала агрессии РФ пострадали более 4,4 миллиона украинцев, - Геращенко

Такое заявление она сделала в круглом столе в Королевском институте международных дел Chatham House на тему: Конфликт на Донбассе: человеческое измерение и влияние на внутреннюю политику, прошедшем в Лондоне 9 мая.

Как передает пресс-служба парламента, во время семинара Геращенко сообщила о ряде вопросов гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, которые остаются заблокированными. В частности, одним из таких вопросов является внедрение трехстороннего механизма поиска пропавших без вести на Донбассе при участии МККК.

В то же время политик проинформировала, что на сегодня более 300 человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководитель Российской Федерации Владимир Путин собирается лишить стабильности положение Европы путем вмешательства в украинские президентские и парламентские выборы.

В Лондоне отметили, что Путину не так нужен  Донбасс. Он стремится к дестабилизации всей Украины и соответственно Европы, что он может осуществить через вмешательство в предстоящие президентские и парламентские выборы в стране.


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