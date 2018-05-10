Россия должна одобрить проект резолюции ООН, - Порошенко

Об этом сообщает глава Украины Петр Порошенко журналистам по итогам трехсторонней встречи в немецком Аахене.

Президент отметил, украинское правительство настаивает, чтобы в Кремле поддержали проект резолюции, где была бы конкретно выполнена "дорожная карта" мировых обязательств с учетом минских заключений и миротворцев.

Порошенко добавил, что это должно быть внедрено в решение Совета безопасности ООН, и что это является исключительной украинской ключевой позицией.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер до этого отмечал, что миротворческая миссия ООН в Донбассе может прекратить выполнения минских соглашений.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава Украины Петр Порошенко обговорил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном положение украинских заключённых на захваченных территориях и в Российской Федерации.