17:54 10.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия должна одобрить проект резолюции ООН, - Порошенко

Российской Федерации необходимо поддержать проект резолюции Совета безопасности ООН с учетом реализации минских договоренности, а также введение миротворческой миссии на Донбасс.

Россия должна одобрить проект резолюции ООН, - Порошенко

Об этом сообщает глава Украины Петр Порошенко журналистам по итогам трехсторонней встречи в немецком Аахене.

Президент отметил, украинское правительство настаивает, чтобы в Кремле поддержали проект резолюции, где была бы конкретно выполнена "дорожная карта" мировых обязательств с учетом минских заключений и миротворцев.

Порошенко добавил, что это должно быть внедрено в решение Совета безопасности ООН, и что это является исключительной украинской ключевой позицией.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер до этого отмечал, что миротворческая миссия ООН в Донбассе может прекратить выполнения минских соглашений.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава Украины Петр Порошенко обговорил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном положение украинских заключённых на захваченных территориях и в Российской Федерации.


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