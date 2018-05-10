Рада на следующей неделе может обновить ЦИК и назначить судей КСУ

Парламент также может назначить судей Конституционного суди создать Национальное бюро финансовой безопасности. Об этом в четверг, 10 мая, сообщил журналистам информированный источник в Верховной Раде Украины.

По данным источника, уже есть предварительная договоренность о том, что парламент будет работать над следующими вопросами. Во-первых, это кадровые назначения, то есть назначения новых членов Центральной избирательной комиссии и судей КСУ.

Кроме того, по его словам, есть предварительная договоренность о рассмотрении нескольких важных законопроектов, в частности создание Национального бюро финансовой безопасности, о дипломатической службе и валютной либерализации.

Также депутаты рассмотрят законопроекты: № 4030 (относительно защиты общественного здоровья от вредного воздействия табачного дыма), президентский законопроект № 8297 (о внесении изменений в закон Украины" О гражданстве Украины "относительно усовершенствования отдельных положений), а также № 8265 (о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины)", - добавил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 8340 о внесении перемен в украинский закон " О санкциях". Предлагается направлять в собственность Украины владения страны-агрессора. Также это касается юридического или физического лица, идущего против прав и интересов Украины и ее населения.