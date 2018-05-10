22:32 10.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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План мероприятий по деоккупации Донбасса будет готов уже летом, - Аваков

Уже этим летом должен быть готов план мероприятий по деоккупации Донбасса.

План мероприятий по деоккупации Донбасса будет готов уже летом, - Аваков

Министерство внутренних дел Украины разрабатывает соответствующий документ. Об этом в четверг, 10 мая, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам в МВД начата работа над планом. Разработка соответствующего документа обсуждалась сегодня во время заседания с главами всех центральных органов исполнительной власти системы МВД. Уже летом мы должны иметь этот документ на руках, - пояснил министр, добавив, что он будет включать две части: подготовительную и практическую.

Основная цель плана - освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан, - рассказал Аваков, отметив, что к обсуждению указанного плана необходимо привлекать общественность.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает возобновление торговли с отдельными районами Луганской и Донецкой областей.


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