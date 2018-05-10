План мероприятий по деоккупации Донбасса будет готов уже летом, - Аваков

Министерство внутренних дел Украины разрабатывает соответствующий документ. Об этом в четверг, 10 мая, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам в МВД начата работа над планом. Разработка соответствующего документа обсуждалась сегодня во время заседания с главами всех центральных органов исполнительной власти системы МВД. Уже летом мы должны иметь этот документ на руках, - пояснил министр, добавив, что он будет включать две части: подготовительную и практическую.

Основная цель плана - освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан, - рассказал Аваков, отметив, что к обсуждению указанного плана необходимо привлекать общественность.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает возобновление торговли с отдельными районами Луганской и Донецкой областей.