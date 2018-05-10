Израиль предупреждал Россию о нанесении ударов по Сирии

По его словам, удар по иранской стороне руководил генерал-майор и командующий спецназом Аль-Кудс Касем Сулеймани, входящий в Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Генерал-лейтенант заверил, что русская сторона была проинформирована перед нападением с помощью установленных каналов связи.

При этом в Минобороны Израиля уточнили, что удар был нанесен по десяткам объектов, принадлежащих иранским силам, расположенным на территории Сирии.

Также израильские ракеты поразили военный лагерь к северу от Дамаска, оружейные склады в международном аэропорту Дамаска, установки ПВО, а также военные пункты наблюдения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Израиль запустил около десяти ракет по Сирии. Тут иранские войска стреляли по Голанской высоте. Таким образом Израиль ответил на обстрел своих позиций.