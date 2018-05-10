Испанский суд не разрешил избрать Пучдемона премьером заочно

Таким образом, данный шаг означает автоматическое приостановление действия до окончательного решения Конституционным судом, которое может быть принято через несколько месяцев. Как сообщает Deutsche Well, правительство Испании изначально выступило против этой реформы.

Вместе с тем, изменение закона было поддержано парламентом региона 4 мая.

Соответствующая реформа разрешает провести процедуру избрания главы каталонского правительства без личного присутствия кандидата в парламенте. Она должна была позволить утвердить бывшего премьера автономии Карлеса Пучдемона на посту регионального лидера.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Испании партия экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона "Вместе за Каталонию" заявила о намерении снова выдвинуть своего лидера на пост главы регионального правительства.