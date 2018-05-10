Гройсман и Насалик обсудят с немецким министром "Северный поток-2"

Об этом сообщает министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик после заседания правительства.

По словам Насалика, встреча пройдет в 8:00. Он заявил, что российский газопроводный проект "Северный поток-2" не является экономическим проектом. Насалик назвал его исключительно политическим, который скоординирован на то, чтобы лишить Украину поставки российского газа.

Министр отметил, что российское предложение о транзите через украинскую ГТС на уровне 10-15 млрд куб. м газа принесет урон украинской экономике.

Как добавил Насалик, если страна проведет 40 млрд куб. м российского газа, то Украина на экономическом уровне прибыльные "Северного потока".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", польское Управление защиты конкуренции и потребителей выдвинуло обвинения "Газпропу" и еще пяти компаниям из-за финансирования газопровода " Северный поток-2".