14:52 10.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман и Насалик обсудят с немецким министром "Северный поток-2"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в понедельник 14 мая 2018 года проведут деловую встречу с министром энергетики Германии. Украинские политики планируют продемонстрировать позицию страны по "Северному потоку-2".

Гройсман и Насалик обсудят с немецким министром

Об этом сообщает министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик после заседания правительства.

По словам Насалика, встреча пройдет в 8:00. Он заявил, что российский газопроводный проект "Северный поток-2" не является экономическим проектом. Насалик назвал его исключительно политическим, который скоординирован на то, чтобы лишить Украину поставки российского газа.

Министр отметил, что российское предложение о транзите через украинскую ГТС на уровне 10-15 млрд куб. м газа принесет урон украинской экономике.

Как добавил Насалик, если страна проведет 40 млрд куб. м российского газа, то Украина на экономическом уровне прибыльные "Северного потока". 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", польское Управление защиты конкуренции и потребителей выдвинуло обвинения "Газпропу" и еще пяти компаниям из-за финансирования газопровода " Северный поток-2".


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