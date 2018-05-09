ВСУ является народной армией, - Порошенко

Соответствующие заявление глава государства сделал во время принесения военной присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ.

Как утверждает Порошенко, украинские солдаты - это наша общенациональная гордость. Кроме того, ВСУ - плод совместной работы общества и государства, добровольцев, волонтеров, солдат, офицеров и генералов.

Также лидер страны напоследок подчеркнул, что бойцы Вооруженных сил Украины являются народной армией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко почтил память погибших в годы Второй мировой войны минутой молчания. Так, в среду утром, 9 мая, он возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве, в Парке Вечной славы.