В Украине в акциях 9 мая приняло участие 460 тысяч человек

Участие в таких акциях приняли более 460 тысяч человек. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергея Ярового.

Вместе с тем, по его словам, сегодня по фактам нарушений правоохранители составили 16 протоколов об административных правонарушениях и открыли пять уголовных дел.

При этом во время массовых мероприятий грубых нарушений публичной безопасности и порядка не зафиксировано, - заверил Яровой, добавив, что всего в органы полиции доставлены 28 человек, в отношении 16 из них составлены админпротоколы, в частности по статье Кодекса Украины об административных правонарушениях Изготовление и пропаганда георгиевской ленты.

Также было начато пять уголовных дел по статье Уголовного кодекса Украины Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и одно по статье Уголовного кодекса Украины Умышленное легкое телесное повреждение.

В свою очередь в Национальной полиции города Киева отметили, что массовые мероприятия в столице также были мирными, серьезных конфликтов зафиксировано не было.

По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, благодаря усиленным превентивным мерам безопасности и согласованным действиям личного состава удалось не допустить серьезных конфликтов и правонарушений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня президент Украины Петр Порошенко почтил память погибших в годы Второй мировой войны минутой молчания. Также утром 9 мая он возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве, в Парке Вечной славы.