21:32 09.05.2018 | Политика | Новости
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В США еще один штат признал Голодомор в Украине геноцидом

Американский штат Канзас признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа.

В США еще один штат признал Голодомор в Украине геноцидом

Как сообщила в среду, 9 мая, пресс-служба посольства Украины в Соединенных Штатах Америки, прокламацию, которая провозглашает 2018 годом памяти жертв этой трагедии в Канзасе, подписал губернатор штата Джефф Кольер.

Штат стал демсятым по счету, признавшим Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

На сегодняшний день Голодомор в Украине признан геноцидом уже в десяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании и Канзасе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сенат и Ассамблея американского штата Нью-Йорк признали Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом в среду, 2 мая, сообщило посольство Украины в Соединенных Штатах Америки. Согласно сообщению, сегодня Сенат и Ассамблея штата приняли совместную резолюцию к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине, которая признает эту трагедию геноцидом украинского народа.


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