В парламенте Ирана сожгли флаг США - ФОТО

Об этом сообщает Associated Press.

Как заявил председатель парламента Ирана Али Лариджани, выход американского президента из иранской ядерной сделки демонстрирует, что у Трампа нет умственных способностей для решения подобных вопросов.

Кстати, накануне парламентарии имели огромную надежду, что Европа в дальнейшем будет работать с Ираном для сохранения соглашения, однако сейчас многие депутаты настроены пессимистично.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", иранское государство намерено возобновить обогащение урана в еще больших масштабах после выхода США из ядерного соглашения.