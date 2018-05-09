В ООН проккоментировали выход США из ядерной сделки

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Гуттериш отметил, что СВПД нужно называть основным достижением в сфере ядерного нераспространения и дипломатии. Ядерную договоренность необходимо сохранять. Он также призывал всех членов СВПД достойнно выполнять собственные обязательства.

До этого глава США Дональд Трамп заявил о выходе государства из иранского ядерного договора. Он обязывал соблюдать ограничения по активности Тегерана в ядерной отрасли в ответ на погашение огранечительных мер СБ ООН и односторонних санкций, введенных ранее Америкой и Европейским Союзом.

Напомним, как паннее сообщал "УРА-Информ", Совет безопасности Организации объединенных наций проведет первое в этом году заседание по Украине.