12:50 09.05.2018 | Политика | Новости
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В ООН проккоментировали выход США из ядерной сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил свою сильную обеспокоенность принятым решением Америки выйти из объединения членов общего плана действий по ядерной программе Ирана и возвратиться к режиму ограничений в сторону Тегерана.

В ООН проккоментировали выход США из ядерной сделки

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Гуттериш отметил, что СВПД нужно называть основным достижением в сфере ядерного нераспространения и дипломатии. Ядерную договоренность необходимо сохранять. Он также призывал всех членов СВПД достойнно выполнять собственные обязательства.

До этого глава США Дональд Трамп заявил о выходе государства из иранского ядерного договора. Он обязывал соблюдать ограничения по активности Тегерана в ядерной отрасли в ответ на погашение огранечительных мер СБ ООН и односторонних санкций, введенных ранее Америкой и Европейским Союзом. 

Напомним, как паннее сообщал "УРА-Информ", Совет безопасности Организации объединенных наций проведет первое в этом году заседание по Украине.


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