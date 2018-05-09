12:13 09.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В ГПСУ исключили обмен экипажами ЯМК-0041 и Норд

Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что обмен задержанного экипажа крымского судна Норд на экипаж ЯМК-0041, который удерживают в аннексированном Крыму сейчас невозможен. 

В ГПСУ исключили обмен экипажами ЯМК-0041 и Норд

Такое заявление он сделал в эфире "Крым. Реалии".

Отмечается, что соответствующий обмен является полным абсурдом. Ведь, как заявил Слободян, все задержаные граждане Украины. Поэтому обмен невозможен по сути, подчеркнул он.

Кроме того, не для кого не секрет, что членов экипажа баркаса задержали в водах, которые являются украинскими. Поэтому с украинской правовой позиции говорить о законности этого задержания нет оснований.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Апелляционный суд Херсонской области принял решение не удовлетворять жалобу адвоката капитана российского судна "Норд". До этого Херсонский городской суд применил к капитану судна "Норд" меру пресечения в форме его собственного обязательства в деле по поводу незаконном вылове рыбных ресурсов.


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