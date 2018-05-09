В ЕС определили самую успешную реформу в Украине

Об этом он заявил в ходе лекции для студентов Киевского института бизнеса и права.

По его слова, ЕС задействовано в процессе децентрализации, который является одним из наиболее важных и наиболее успешных процессов в Украине.

Мингарелли подчеркнул, что Евросоюзу уже удалось успешно реализовать много программ в разных сферах.

Кроме того, в скором времени в Украине будет представлено большое количество программ обмена для украинских студентов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Евросоюзе раскритиковали отсутствие прогресса в проведении антикоррупционной, земельной и приватизационной реформы. Главная задача перед украинским правительством на сегодняшний день стоит в том, чтобы принять закон о создании Антикоррупционного суда, ведь от этого зависит дальнейшая судьба транша для Киева.