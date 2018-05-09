Сербия отказывается вступать в НАТО

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с президентом РФ, говориться на сайте правительства.

Глава государства сообщил, что Сербия будет сохранять свою независимость и свой военный нейтралитет. Так, Сербия не собирается становиться членом НАТО, так же как и любого другого военного союза.

Добавим, что с такой же позицией ранее высказались 84 процента сербов, они против вступления в НАТО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", генеральный директор Международного военного штаба НАТО, а также генерал-лейтенант Ян Брукс отметил прогресс с реформами в украинском государстве. В то же время он подчеркнул, что в Украине необходима и политическая реформа, чтобы довести до конца судебную систему.