14:18 09.05.2018 | Политика | Новости
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С 9 мая вступает в силу закон о кибербезопасности

С 9 мая начинает действовать закон Украины для защиты от хакерских атак "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".

С 9 мая вступает в силу закон о кибербезопасности

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Закон запускает основы украинской системы кибербезопасности в политических, социальных, экономических и информационных сферах. Он действует совместно с организационно-административными и технологическими направлениями в сторону как участков страны, так частных и гражданских лиц.

В то же время им установлены правовые и организационные пункты обеспечения безопасности жизненно важных интересов людей и граждан, украинских интересов в компьютерном пространстве. Он контролирует права и обязанности органов Украины, разных предприятий, организаций, лиц и граждан. В законе прописаны главные принципы контроля над их деятельностью, а также базовые пункты в сфере кибербезопасности. 

Согласно новопринятому закону, глава государства координирует деятельность в области кибербезопасности с применением Совета нацбезопасности и обороны Украины, которым он и будет управлять. 

Закон дает возможность реализовать комплексный подход под эгидой страны в тесном взаимодействии с частным сектором и гражданскими группами. Также она дает возможность для обеспечения киберзащиты очень важных инфраструктур государства. Также в нем берется во внимание список предложений профессионалов НАТО и Евросоюза. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", хакеры из Российской Федерации, представляясь участниками подразделения террористической организации "Исламское государство", рассылали угрозы супругам военных США.


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