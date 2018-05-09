Россия срывает политику от Украины до Сирии, — Мэттис

Об этом информирует издание ТАСС.

По словам Мэттиса, Россия в данное время стремится перекроить международные границы, прибегая к военной силе. Поэтому, по мнению главы Пентагона, должно действовать право вето в отношении политического, дипломатического и экономического выбора, который делают демократические страны.

Кроме того, он добавил, что контрпродуктивные и дестабилизирующие действия РФ способствуют росту напряженности в регионе от Украины до Сирии.

"Дестабилизирующее поведение России напоминает нам о том, что наше уважение к международному праву и территориальной целостности должно быть защищено", —добавил Джеймс Мэттис.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" украинская сторона ТГК требует от России дать точный ответ на предложение об освобождении украинских-политзаключенных Кремля в обмен на передачу 23 россиян, обвиняемых в госизмене.