09:12 09.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия срывает политику от Украины до Сирии, — Мэттис

Накануне состоялась встреча главы Пентагона Джеймса Мэттиса с министрами обороны Швеции и Финляндии Петером Хультквистом и Юсси Нийнистьо. В ходе переговоров Мэттис заявил, что Россия стремится перекроить международные границы и способствует росту напряженности в регионе.

Россия срывает политику от Украины до Сирии, — Мэттис

Об этом информирует издание ТАСС.

По словам Мэттиса, Россия в данное время стремится перекроить международные границы, прибегая к военной силе. Поэтому, по мнению главы Пентагона, должно действовать право вето в отношении политического, дипломатического и экономического выбора, который делают демократические страны.

Кроме того, он добавил, что контрпродуктивные и дестабилизирующие действия РФ способствуют росту напряженности в регионе от Украины до Сирии.

"Дестабилизирующее поведение России напоминает нам о том, что наше уважение к международному праву и территориальной целостности должно быть защищено", —добавил Джеймс Мэттис.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" украинская сторона ТГК требует от России дать точный ответ на предложение об освобождении украинских-политзаключенных Кремля в обмен на передачу 23 россиян, обвиняемых в госизмене.


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