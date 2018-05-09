13:11 09.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко заявил, что ВСУ вооружены не идеально, но лучшее за всю историю

Во время принятия военной присяги молодым пополнением 101 отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины президент Петр Порошенко заявил, что украинская армия вооружена лучше, чем за всю ее историю.

Порошенко заявил, что ВСУ вооружены не идеально, но лучшее за всю историю

Об этом сообщает Укринформ.

По словам главы государства, сейчас ВСУ входят в десятку сильнейших европейских армий. Кроме того, украиснкая армия на восьмом месте в соответствующем рейтинге на континенте.

"И расти и крепнуть есть куда, тем более, что нам противостоит и угрожает войско страны-агрессора, больше и сильнее которого является только армия нашего партнера и союзника - Соединенных Штатов", - сказал президент.

Также Порошенко добавил, что на сегодняшний день армия Украины пользуется самым высоким среди всех государственных институтов доверием.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства  Петр Порошенко почтил память погибших в годы Второй мировой войны минутой молчания. Так, в среду утром, 9 мая, он возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве, в Парке Вечной славы.


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