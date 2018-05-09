Порошенко заявил, что ВСУ вооружены не идеально, но лучшее за всю историю

Об этом сообщает Укринформ.

По словам главы государства, сейчас ВСУ входят в десятку сильнейших европейских армий. Кроме того, украиснкая армия на восьмом месте в соответствующем рейтинге на континенте.

"И расти и крепнуть есть куда, тем более, что нам противостоит и угрожает войско страны-агрессора, больше и сильнее которого является только армия нашего партнера и союзника - Соединенных Штатов", - сказал президент.

Также Порошенко добавил, что на сегодняшний день армия Украины пользуется самым высоким среди всех государственных институтов доверием.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко почтил память погибших в годы Второй мировой войны минутой молчания. Так, в среду утром, 9 мая, он возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве, в Парке Вечной славы.