Порошенко сегодня проведет встречу с Туском

Об этом информирует повестка дня президента Евросовета.

Деловая встреча между Туском и Порошенко начнется в немецком городе Ахене. Старт переговоров планируется на 19:15 по местному времени.

После встречи политики планирует принять участие в торжественном мероприятии награждении премией имени Карла Великого Президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Президент Украины будет находиться с рабочим визитом в Германии до 10 мая. Там пройдут трехсторонние переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко почтил память погибших в годы Второй мировой войны минутой молчания.