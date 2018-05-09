16:53 09.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко сегодня проведет встречу с Туском

Деловые переговоры президента Европейского Совета Дональда Туска и руководителя Украины Петра Порошенко назначена на вечер 9 мая 2018 года.

Порошенко сегодня проведет встречу с Туском

Об этом информирует повестка дня президента Евросовета.

Деловая встреча между Туском и Порошенко начнется в немецком городе Ахене. Старт переговоров планируется на 19:15 по местному времени.

После встречи политики планирует принять участие в торжественном мероприятии награждении премией имени Карла Великого Президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Президент Украины будет находиться с рабочим визитом в Германии до 10 мая. Там пройдут трехсторонние переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко почтил память погибших в годы Второй мировой войны минутой молчания.


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