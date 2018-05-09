Пашинян рассказал о сроках возникновения нового руководства Армении

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пашиняна, совещания начнутся со всеми парламентскими фракциями и затронет тему устройства системы правительства в государстве. У партии Пашиняна есть собственная модель руководства.

Премьер-министр подчеркнул, что они не планировали только достичь власти, поэтому будет проводиться совещание с другими фракциями для реализации правительства национального согласия.

Он добавил, что несколько способов для организации силовых постов у него уже есть, и что необходимо пересмотреть практику определений на дипломатические должности некадровых дипломатов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Армении Армен Саркисян верит в окончание кризиса в стране.