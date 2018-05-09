18:15 09.05.2018 | Политика | Новости
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Пашинян рассказал о сроках возникновения нового руководства Армении

Обновленне руководство Армении будет организовано по окончанию совещаний с фракциями парламента, как заявил новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.

Пашинян рассказал о сроках возникновения нового руководства Армении

Об этом сообщает ТАСС. 

По словам Пашиняна, совещания начнутся со всеми парламентскими фракциями и затронет тему устройства системы правительства в государстве. У партии Пашиняна есть собственная модель руководства.

Премьер-министр подчеркнул, что они не планировали только достичь власти, поэтому будет проводиться совещание с другими фракциями для реализации правительства национального согласия.

Он добавил, что несколько способов для организации силовых постов у него уже есть, и что необходимо пересмотреть практику определений на дипломатические должности некадровых дипломатов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Армении Армен Саркисян верит в окончание кризиса в стране. 


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