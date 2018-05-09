09:59 09.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Миссия ООН на Донбассе разблокирует минские соглашения, - Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что сейчас ведутся дискуссии о возможном составе и формате миссии. Предполагается, что направление сил ООН в Донбасс поможет разблокировать выполнение Минских соглашений.

Миссия ООН на Донбассе разблокирует минские соглашения, - Волкер

Соответствующие заявление он сделал на брифинге Хельсинкской комиссии Конгресса США.

По его словам, миротворческий контингент Организации Объединенных Наций поспособствует возвращению контроля над Донбассом украинской стороне. Также он сделал акцент на ответственности Миссии за безопасность на оккупированном регионе. Представитель Вашингтона добавил, что некоторые страны уже согласились сделать вклад в Миссию, однако "при правильных условиях".

К слову, Волкер не сомневается, что миротворцы повысят эффективность работы ОБСЕ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Петр Порошенко убежден утверждает, что  Организация Объединенных Наций давно нуждается в системном реформировании. 


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