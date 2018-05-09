Министр иностранных дел Чехии подает в отставку

При это он также планирует уйти из большой политики. Как сообщает издание Lidove Noviny, Стропницкий собирается покинуть депутатское кресло в нижней палате парламента Чехии.

При этом он заявил, что не претендует на должность во "втором правительстве". Палата депутатов, как по мне, имеет слишком много негативной энергии, - считает министр.

Издание также сообщает, что Стропницкий, уже сообщил президенту Милошу Земану о своем желании вернуться к дипломатической работе. Вероятно, он будет послом Чехии в Израиле.

Напоиним, ранее Стропницкий возглавлял чешскую дипломатическую миссию в Италии, Ватикане и Португалии.

Как сообщал УРА-Информ, в новом правительстве, которое формируется между движением ANO и Социал-демократической партией, должность главы МИД, скорее всего, останется за социал-демократами.