22:59 09.05.2018 | Политика | Новости
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Министр иностранных дел Чехии подает в отставку

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий намерен вскоре покинуть свой пост .

Министр иностранных дел Чехии подает в отставку

При это он также планирует уйти из большой политики. Как сообщает издание Lidove Noviny, Стропницкий собирается покинуть депутатское кресло в нижней палате парламента Чехии.

При этом он заявил, что не претендует на должность во "втором правительстве". Палата депутатов, как по мне, имеет слишком много негативной энергии, - считает министр.

Издание также сообщает, что Стропницкий, уже сообщил президенту Милошу Земану о своем желании вернуться к дипломатической работе. Вероятно, он будет послом Чехии в Израиле.

Напоиним, ранее Стропницкий возглавлял чешскую дипломатическую миссию в Италии, Ватикане и Португалии.

Как сообщал УРА-Информ, в новом правительстве, которое формируется между движением ANO и Социал-демократической партией, должность главы МИД, скорее всего, останется за социал-демократами.


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