12:54 09.05.2018 | Политика | Новости
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Иран готов возобновить обогащение урана в промышленных масштабах, - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна намерена возобновить обогащение урана в еще больших масштабах после выхода США из ядерного соглашения.

Иран готов возобновить обогащение урана в промышленных масштабах, - Рухани

Об этом передает Associated Press.

Согласно его словам, Тегеран проведет переговоры со странами, которые являются частью Совместного всеобъемлющего плана действий относительно ядерной программы Ирана. Он также подчеркнул, что обогащение урана может возобновиться в ближайшие недели.

"Если мы достигнем целей соглашения в сотрудничестве с другими участниками соглашения, оно останется в силе", - подчеркнул Рухани, добавив, что Вашингтон нарушил свои обязательства в рамках международного договора.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представительство Объединенных Арабских Эмиратов одобрило решение американского главы государства Дональда Трампа о выходе страны из ядерной сделки с Ираном.


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