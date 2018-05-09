Франция, Британия и Германия обсудят с Ираном ядерное соглашение

Об этом сообщает AFP.

По ее словам, Германия, Франция и Великобритания сделают все, чтобы Иран оставался в ядерной программе 2015 года.

Стоит добавить, что 14 мая запланирована встреча министров иностранных дел Германии, Франции и Великобритании с представителями Ирана, на которой планируется обсудить ядерную сделку. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрона должен провести в ближайшее время телефонный разговор с иранским коллегой Хасаном Роухани.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представительство Объединенных Арабских Эмиратов одобрило решение американского главы государства Дональда Трампа о выходе страны из ядерной сделки с Ираном.