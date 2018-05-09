ЕС допускает обжалование санкций против Ирана в ВТО

Об этом сообщает Reuters.

Официальный представитель французского правительства Бенжамин Гриву, заявил, что в ЕС готовы к обжалованию в ВТО всех односторонних решений, которые приведут к ущербу предприятий Европы. В ЕС будут отвечать, руководствуясь правилами организации.

До этого объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ободрили решение руководителя США Дональда Трампа о выходе государства из ядерной сделки с Ираном, потому что договоренность никогда не была гарантией отказа Тегерана от ядерного оружия.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что несмотря на выход американской власти из ядерной сделки с Ираном, европейские страны будут пытаться сохранить ее.