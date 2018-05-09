Порошенко в среду едет на переговоры к Меркель

Как сообщает пресс-служба главы государства, рабочий визит президента в Берлине продлится два дня. Тут президент Украины проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель.



В рамках программы пребывания запланированы также трехсторонние переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также сообщается, что Порошенко еще проведет встречу с президентом Европейского совета Дональдом Туском.



Кроме того, президент Украины примет участие в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии "Карла Великого" президенту Франции Эммануэлю Макрону.



Напомним, как сообщал ранее " УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в немецком городе Ахене проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и своим французским коллегой Эммануэлем Макронон.