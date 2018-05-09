07:30 09.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко в среду едет на переговоры к Меркель

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 9 мая, отправится в столицу Германии, где встретится с федеральным канцлером Ангелой Меркель.

Порошенко в среду едет на переговоры к Меркель

Как сообщает пресс-служба главы государства, рабочий визит президента в Берлине продлится два дня. Тут президент Украины проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

В рамках программы пребывания запланированы также трехсторонние переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также сообщается, что Порошенко еще проведет встречу с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Кроме того, президент Украины примет участие в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии "Карла Великого" президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Напомним, как сообщал ранее " УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в немецком городе Ахене проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и своим французским коллегой Эммануэлем Макронон.


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