Сенат США доказал вмешательство России в выборы

Соответствующий документ опубликован на сайте сенатского комитета.

Согласно тексту документа, вмешательством в американские выборы РФ пыталась подорвать демократические процессы в США.

Целью России был подрыв веры общества в демократический процесс в США, оклеветать Хиллари Клинтон и снизить ее шансы выиграть выборы.

Сенаторы уверены, что распоряжение о вмешательстве дал лично президент России Владимир Путин. Кроме того, по их мнению, в операции по вмешательству в выборы принимали участие хакеры, тролли, приплаченные блогеры, спецслужбы и российские государственные средства массовой информации, в первую очередь RT и Sputnik.

Ожидается, что окончательную версию доклада представят в августе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пулитцеровскую награду в 2018 году в области “Национальной журналистики” вручили редакциям ежедневных газет США The New York Times и The Washington Post за ряд опубликованных материалов касательно российского вмешательства в выборы американского президента.