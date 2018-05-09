14:57 09.05.2018 | Политика | Новости
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Сенат США доказал вмешательство России в выборы

Комитет по разведке Сената Соединенных Штатов Америки опубликовал несекретную часть доклада о расследовании вмешательства Российской Федерации в президентские выборы в 2016 году.

Сенат США доказал вмешательство России в выборы

Соответствующий документ опубликован на сайте сенатского комитета. 

Согласно тексту документа, вмешательством в американские выборы РФ пыталась подорвать демократические процессы в США.

Целью России был подрыв веры общества в демократический процесс в США, оклеветать Хиллари Клинтон и снизить ее шансы выиграть выборы.

Сенаторы уверены, что распоряжение о вмешательстве дал лично президент России Владимир Путин. Кроме того, по их мнению, в операции по вмешательству в выборы принимали участие хакеры, тролли, приплаченные блогеры, спецслужбы и российские государственные средства массовой информации, в первую очередь RT и Sputnik.

Ожидается, что окончательную версию доклада представят в августе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пулитцеровскую награду в 2018 году в области “Национальной журналистики” вручили редакциям ежедневных газет США The New York Times и The Washington Post за ряд опубликованных материалов касательно  российского вмешательства в выборы американского президента.


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