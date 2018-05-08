10:12 08.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Выборы на Донбассе возможны после полной имплементации миротворческой операции, - Порошенко

Глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что в условиях, когда ежедневно погибают украинцы, наша страна нуждается в миротворческой миссии Организации Объединенных Наций в оккупированных районах Донбасса.

Выборы на Донбассе возможны после полной имплементации миротворческой операции, - Порошенко

Об этом президент Украины рассказал в интервью телеканалу CBS News.

По словам Порошенко, представительство многих стран пологает, что на территории Украины идет полным ходом "холодная война". Однако лидер страны хочет их разочаровать по этому поводу. Ведь - это не "холодная война", это - "горячая война".

"Каждый день у нас есть погибшие мирные жители и украинские солдаты. И в этой ситуации, безусловно, нам нужны миротворцы", - отметил Петр Порошенко.

В то же время глава государства подчеркнул, что выборы возможны только после полной имплементации миротворческой операции.Он также добавил, что невозможно, чтобы миротворческая миссия проходила одновременно с пребыванием российских войск.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко утверждает, что до конца года будет точно известна точная дата ввода "голубых шлемов" на восток Украины. 


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