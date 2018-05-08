08:21 08.05.2018 | Политика | Новости
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В Южной Кореи ожидают переговоров между Японией и КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил с предложением возобновить диалог Японии и КНДР по нормализации отношений. Об этом он заявил в интервью японской газете The Yomiuri Shimbun.

В Южной Кореи ожидают переговоров между Японией и КНДР

По его словам, если отношения между Северной Кореей и Японией будут нормализованы, это во многом внесло бы вклад в обеспечение мира и безопасности и за пределами Корейского полуострова в Северо-Восточной Азии.

Глава Южной Кореи считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время недавнего межкорейского саммита выразил готовность начать диалог с Японией.

"Председатель Ким заявил, что в любое время готов к диалогу с Японией", – отметил Мун Чжэ Ин.

Кроме того, Япония может сыграть очень важную роль для мира и процветания на Корейском полуострове.

Мун Чжэ Ин добавил, что сейчас после межкорейского саммита и ожидаемой встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом "начался огромный глобально-исторический перелом на Корейском полуострове.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер КНДР Ким Чен Ын передал через президента Южной Корее официальное уведомление японскому руководству с предложением провести встречу.


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