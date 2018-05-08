Трамп требует от экс-госсекретаря держаться подальше от переговоров

Об этом сообщает сам глава США в Twitter.

Лидер страны считает, что Джону Керри сложно пережить тот факт, что у него была возможность, а он ее лишился. До этого Трамп также осуждал Керри за вероятные скрытые встречи с действующим руководителем МИД Ирана Мохаммад Джавадом Зарифи.

Глава государства подчеркнул, что США не нужна возможная незаконная дипломатия Джона Керри в форме весьма скудно обусловленного договора с Ираном. Трамп добавил, что конкретно он первоначально стал причиной беспорядка.

Иран подтвердил 7 мая встречу в Нью-Йорке с участием экс-секретаря США Джона Керри и министра иностранных дел Ирака Мохаммадом Джавада Зарифи с целью обсуждения вариантов сбалансирования ядерной сделки.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Франции Эммануэль Макрон опасается, что отказ США от соблюдения соглашения о ядерном сдерживании с Ирана может привести к вооруженному конфликту.