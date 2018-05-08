США, Финляндия и Швеция усилят оборонное сотрудничество

По ловам министра обороны Швеции, целью соглашения является обеспечение большей стабильности. Таким образом, усиление трехстороннего сотрудничества является естественным продолжением этого курса.

Главной целью соглашения является дополнение прежних договоров. В частности, в нем говорится о стремлении избежать дублирования конкурирующих между собой инициатив при проведении международных учений и подготовке военнослужащих.

В свою очередь председатель комиссии по иностранным делам парламента Финляндии Матти Ванханен пояснил, что новое соглашение направлено на расширение оборонного сотрудничества со Швецией и с США.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Петр Порошенко убежден утверждает, что Организация Объединенных Наций давно нуждается в системном реформировании.