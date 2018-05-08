09:56 08.05.2018 | Политика | Новости
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США, Финляндия и Швеция усилят оборонное сотрудничество

В Вашингтоне министры обороны США, Финляндии и Швеции подпишут соглашение об оборонном сотрудничестве трех стран. Об этом информирует газета Dagens Nyheter.

США, Финляндия и Швеция усилят оборонное сотрудничество

По ловам министра обороны Швеции, целью соглашения является обеспечение большей стабильности. Таким образом, усиление трехстороннего сотрудничества является естественным продолжением этого курса.

Главной целью соглашения является дополнение прежних договоров. В частности, в нем говорится о стремлении избежать дублирования конкурирующих между собой инициатив при проведении международных учений и подготовке военнослужащих.

В свою очередь председатель комиссии по иностранным делам парламента Финляндии Матти Ванханен пояснил, что новое соглашение направлено на расширение оборонного сотрудничества со Швецией и с США.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Петр Порошенко убежден утверждает, что Организация Объединенных Наций давно нуждается в системном реформировании


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