10:32 08.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия пытается вернуть Украину в Советский Союз, - Порошенко

Россия стремится дестабилизировать Украину.

Россия пытается вернуть Украину в Советский Союз, - Порошенко

Ее цель вернуть Украину в Советский Союз. Об этом во вторник 8 мая, в интервью CBS News заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, Владимир Путин хочет вернуть Советский Союз.

На вопрос журналистов, что является крупнейшей катастрофой 20 века, Путин ответил - не Вторая мировая войны, не Хиросима, не Чернобыль, а распад СССР. Это его мышление, - заявил глава украинского государства, добавив, что российский президент стремится отвоевать Украину.

Они стремятся дискредитировать достижения Революции достоинства, которые мы имели последние четыре года. Это звучит как "новая холодная война", однако, по словам президента, Украина сейчас является "линией фронта холодной войны" вместе с тем имеет горячую войну сейчас, - подчеркнул президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко собирается обсудить поведение Кремля с Меркель и Макроном.


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