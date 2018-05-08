14:39 08.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100193472:labazovych

Президент РФ не поздравил Порошенко с Днем Победы

Президент РФ Владимир Путин не поздравил главу украинского государства Петра Порошенко с Днем Победы из-за войны на Донбассе.

Президент РФ не поздравил Порошенко с Днем Победы

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, традиционное поздравление Путина в честь 9 мая было адресовано не президенту Украины, а в первую очередь гражданам украинского государства. В частности, это связано с тем, что в их стране очень тепло относятся к братскому украинскому народу. Кроме того, не для кого не секрет, как в РФ относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на Юго-Востоке Украины.

Также сообщается, что Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

"День Победы – священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, 9 мая - 73-я годовщина победы над нацизмом во Второй мировой войне. 


Поделиться
Читайте также:
 
Сборная Испании будет готовиться к ЧМ-2018 без игроков "Реала" У МВД заработает новый номер "горячей" линии Количество отравившихся детей в Черкассах поднялось до 51: открыто уголовное производство Обычный человек из Армении на пороге победы на выборах
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив