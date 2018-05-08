Президент РФ не поздравил Порошенко с Днем Победы

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, традиционное поздравление Путина в честь 9 мая было адресовано не президенту Украины, а в первую очередь гражданам украинского государства. В частности, это связано с тем, что в их стране очень тепло относятся к братскому украинскому народу. Кроме того, не для кого не секрет, как в РФ относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на Юго-Востоке Украины.

Также сообщается, что Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

"День Победы – священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, 9 мая - 73-я годовщина победы над нацизмом во Второй мировой войне.