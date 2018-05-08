15:52 08.05.2018 | Политика | Новости
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Председатель КНР встретился с лидером Северной Кореи - ФОТО

Китайский представитель Си Цзиньпин провел переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Соответствующая встреча была посвящена денуклеаризации Корейского полуострова, сообщило агентство "Синьхуа".

Председатель КНР встретился с лидером Северной Кореи - ФОТО

Как отмечается, беседа двух лидеров прошла накануне в китайском городе Далянь. Так, политики сначала провели переговоры, позже прогулялись и пообедали. На встрече они обменялись, в том числе, мыслями об отношениях Китая и КНДР.

При этом Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна не будет необходимости в ядерном оружии. В частности, это возможно только в том слкчае, когда заинтересованные стороны откажутся от враждебной политики и угроз безопасности.

В свою очередь лидер КНДР подчеркнул, что республика придерживается четкой позиции о необходимости денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступает за воссоединение КНДР и Южной Кореи.


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