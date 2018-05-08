14:25 08.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100193467:nastya

Порошенко распорядился установить причину массового отравления в Черкассах

Глава украинского государства Петр Порошенко потребовал установить все причины массового отравления в Черкассах.

Порошенко распорядился установить причину массового отравления в Черкассах

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

В своем посте он написал, что глава СБУ, руководитель Госслужбы чрезвычайных ситуаций и глава Черкасской ОГА доложили президенту о ситуации с отравлением детей.

Петр Порошенко поручил принять все меры, чтобы установить причину отравления и предоставить неотложную медпомощь детям. Президент также скоординировал дальнейшие шаги с премьер-министром.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Черкассах зафиксирован случай отравления 47 детей во время школьной линейки в местном учебном учреждении №8. Некоторые из них начали терять сознание проямо во время мероприятия.


Поделиться
Читайте также:
 
Гройсман отправляется в Черкассы из-за массового отравления детей Полиция раскрыла в Киеве сеть сбыта приставок для незаконной телетрансляции Евровидение-2018: в Лиссабоне с ножом напали на греческого журналиста Городу Переяслав-Хмельницкому вернут историческое название
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив