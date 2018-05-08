Порошенко распорядился установить причину массового отравления в Черкассах

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

В своем посте он написал, что глава СБУ, руководитель Госслужбы чрезвычайных ситуаций и глава Черкасской ОГА доложили президенту о ситуации с отравлением детей.

Петр Порошенко поручил принять все меры, чтобы установить причину отравления и предоставить неотложную медпомощь детям. Президент также скоординировал дальнейшие шаги с премьер-министром.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Черкассах зафиксирован случай отравления 47 детей во время школьной линейки в местном учебном учреждении №8. Некоторые из них начали терять сознание проямо во время мероприятия.