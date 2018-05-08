Порошенко планирует убрать военные российские праздники из календаря Украины

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

В конце апреля 2018 года по приказу главы государства руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко создал программу мероприятий по реформации и реализации украинских боевых традиций в ВСУ. Армию планируют до конца отгородить от советско-российской тоталитарной идеологии, что негативно сказывается на боевом настрое военных. По мнению лидера страны, в них содержатся неправдивые пропагандистские штампы для привлечения к ментальной орбите России.

Порошенко отметил, что еще в 2014 году была окончена древняя и ненужная традиция отмечать основной военный праздник совместно со страной-агрессором. Он напомнил об отмене "Дня защитника Отечества" и введении Дня защитника Украины 14 октября - казацкого праздника Покровы.

Глава Украины подчеркнул, что 21 ноября 2017 года первый раз праздновали День десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины. До этого его отмечали 2 августа, не думая о том, что это только дата первого прыжка парашютистов в Московском военном округе.

В конце апреля был обновлен президентом День украинского пограничника, который переместили на 30 апреля.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент РФ Владимир Путин не поздравил главу украинского государства Петра Порошенко с Днем Победы из-за войны на Донбассе.