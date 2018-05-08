15:46 08.05.2018 | Политика | Новости
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Пашинян планирует встретиться с президентом РФ

Накануне избранный премьер-министром Армении Никол Пашинян намерен встретиться в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.

Пашинян планирует встретиться с президентом РФ

Об этом сообщает издание ArmTimes.

Как ожидается, Пашинян в Сочи примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

В свою очередь в Москве рассчитывают, что Армения примет участие в саммите Евразийского экономического союза. Кроме того, на полях таких мероприятий, как заседание Высшего Евразийского экономического совета, как правило, всегда проходят двусторонние контакты.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на специальном заседании парламент Армении избрал лидера оппозиционной партии "Выход", депутата Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Отмечается, что за его кандидатуру проголосовало 59 депутатов, против - 42.


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