13:37 07.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Заседания Кабинета министров будут проводить "за закрытой дверью"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключает изменения формата заседаний правительства. Об этом он заявил во время "Недели открытого правительства" в Киеве.

Заседания Кабинета министров будут проводить

По его словам, стоит пересмотреть и реформу правительственного института, так как постоянная напряженность со стороны общественности и журналистов попросту мешают принятию конструктивных и эффективных решений. На сегодняшний день только в Украине и Латвии существует практика ведения прямых эфиров заседаний Кабинета министров.

Кабмин  это механизм формирования совместной повестки дня, а не политических заявлений, который часто можно услышать с наших трибун от различных руководителей фракций. Европейские страны давно отказались от такой практике и нам необходимо присмотреться к примеру более успешных государств.

"Я подчеркиваю, что все, даже наши европейские партнеры, говорят "вы не можете в прямом эфире быть эффективными", - подытожил украинский премьер. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал введение новой регистрационной системы народных депутатов и министров, которая будет ограничиваться единой электронной картой. 


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