Заседания Кабинета министров будут проводить "за закрытой дверью"

По его словам, стоит пересмотреть и реформу правительственного института, так как постоянная напряженность со стороны общественности и журналистов попросту мешают принятию конструктивных и эффективных решений. На сегодняшний день только в Украине и Латвии существует практика ведения прямых эфиров заседаний Кабинета министров.

Кабмин это механизм формирования совместной повестки дня, а не политических заявлений, который часто можно услышать с наших трибун от различных руководителей фракций. Европейские страны давно отказались от такой практике и нам необходимо присмотреться к примеру более успешных государств.

"Я подчеркиваю, что все, даже наши европейские партнеры, говорят "вы не можете в прямом эфире быть эффективными", - подытожил украинский премьер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал введение новой регистрационной системы народных депутатов и министров, которая будет ограничиваться единой электронной картой.