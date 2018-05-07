16:48 07.05.2018 | Политика | Новости
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Вашингтон должен начать вести кибервойну против Москвы, - Маккейн

Сенатор-республиканец Джон Маккейн просит администрацию Трампа усилить борьбу с Россией в киберпространстве. Об этом передает Голос Америки.

Вашингтон должен начать вести кибервойну против Москвы, - Маккейн

По его словам, не стоит жалеть Путина думая, что санкции заставят его пойти на диалог, это совершенно не так. Сенатор настаивает на том, чтобы США применили против Путина те же инструменты ведения "гибридной войны", особенно, что касается противостоянию в сфере кибератак. 

У Вашингтона есть много способов для дискредитации российского диктаторского режима, стоит попробовать разоблачить уровень коррумпированности российского режима, дабы “опозорить его перед международным сообществом”, считает Маккейн. Республиканец не скрывает своего негативного отношения к Трампу, симпатизирую его "правой руке" вице-президенту Пенсу, которого он считает "образцовой политической фигурой для президентского поста".

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп 22 мая готовится к важнейшей встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.


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