12:16 07.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украину с визитом едет президент Словении

Президент Словении Борут Пахор в конце текущей недели намерен посетить Украину.

В Украину с визитом едет президент Словении

Он приедет 11 мая и будет находиться с официальным визитом. Как сообщает пресс-служба президента Украины, в пятницу глава украинского государства Петр Порошенко проведет встречу с президентом Словении.

Лидеры двух государств обсудят совместные усилия с целью противостояния агрессии РФ и обменяются мнениями по широкому спектру актуальных вопросов двустороннего и международного сотрудничества, в том числе в контексте дальнейшей поддержки Словенией европейской и евроатлантической интеграции Украины. По результатам встречи планируется подписать ряд двусторонних документов, - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что майский визит Пахора в Украину станет для него первым после переизбрания в ноябре 2017 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в середине апреля президент Словении распустил парламент и объявил досрочные выборы. Парламентские выборы в Словении назначили на 3 июня.


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