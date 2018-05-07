В Украину с визитом едет президент Эстонии

Ее рабочий визит продлится в течение четырех дней. Как сообщается пресс-служба президента Эстонии, в время своего визита глава государства намерена встретится с президентом Украины Петром Порошенко, а после встречи президенты дадут совместный брифинг.

Также эстонский президент встретится с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом, его заместителем Иванной Климпуш-Цинцадзе и председателем Верховной рады Украины Андреем Парубием.

Кальюлайд также планирует открытие бизнес-центра в Киеве и общение с местными предпринимателями. Кроме того, она посетит Восточную Украину, встретится с председателем Харьковской облгосадминистрации, заслушает информацию о ходе восстановления пострадавших во время боевых действий и о гуманитарной ситуации.

Президент Кальюлайд также посетит штаб операции Объединенных сил, который контролирует операцию в Пасху. После окончания официального визита глава Эстонии также примет участие в финале Лиги чемпионов УЕФА 26 мая в Киеве на приглашение президента Петра Порошенко, - отметили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Словении Борут Пахор в конце текущей недели намерен посетить Украину. Он приедет 11 мая и будет находиться с официальным визитом. Как сообщает пресс-служба президента Украины, в пятницу глава украинского государства Петр Порошенко проведет встречу с президентом Словении.