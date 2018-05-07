04:00 07.05.2018 | Политика | Новости
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В Москве прошла еще одна акция против Путина - ФОТО

На Суворовской площади в Москве в воскресенье, 6 мая, прошла акция против инаугурации Владимира Путина.

В Москве прошла еще одна акция против Путина - ФОТО

Ее организатором стал координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов. Как сообщает издание "Дождь", сам организатор митинга заявил, что на акцию пришло около тысячи человек.

При этом в российском Министерстве внутренних дел заявили, что число участников составило 180 человек. По оценке корреспондента издания, в митинге участвовало около 300 человек.

Акция была санкционирована. В МВД сообщили, что полиция и Росгвардия обеспечивали охрану правопорядка и безопасности.

Напомним, 5 мая по всей территории России прошли массовые акции протеста "Он нам не царь", организованные сторонниками российского оппозиционера Алексея Навального. На акциях задержали более 1600 активистов.

Как сообща УРА-Информ, российского политика и оппозиционера Алексея Навального, которого в субботу арестовали, отпустили на свободу в ночь на 6 мая. Сам оппозиционер прокомментировал свое освобождение следующим образом: "Видимо Путин пока решил меня не сажать".


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