В Армении могут вновь ограничить полномочия премьер-министра

Нынешняя парламентская система не должна быть устранена полностью, однако необходимо сделать шаги по децентрализации власти, оказавшейся в руках одного человека. Такое мнение в понедельник, 7 мая, заявил руководитель парламентской фракции Армянской Революционной Федерации Дашнакцутюн Армена Рустамяна.

По его словам, полномочия премьер-министра должны быть ограничены. Контроль над полицией и спецслужбами должны исходить из логики парламентской системы правления. Контроль над ними должен быть и у Национального Собрания, - уверен Рустамян.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, массовые митинги и шествия продолжаются в Армении с 16 апреля. Из-за акций протеста 23 апреля подал в отставку бывший президент страны Серж Саргсян, избранный на пост премьер-министра.

Лидер акций протестов оппозиции Никол Пашинян планировал занять должность премьер-министра. Однако 1 мая он не получил необходимого числа голосов на заседании парламента Армении.