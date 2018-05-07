03:00 07.05.2018 | Политика | Новости
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Турция планирует частично отменить визы для граждан России

Турция попытается частично отменить визы для граждан Российской Федерации.

Турция планирует частично отменить визы для граждан России

Президент страны Эрдоган предпримет соответствующие шаги к концу этого года. Об этом в воскресенье, 6 мая, в интервью CNN Turk заявил глава Министерства иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

По его словам, сначала будут отменены визы, а потом посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Напомним, безвизовый режим между Россией и Турцией действовал с 2011 года. Он был отменены в 2016 году, после того как российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецкими ВВС. По данным Минобороны РФ, самолет принимал участие в операции в Сирии. Однако, по словам Анкары, российский самолет нарушил воздушное пространство Турции.

Как сообщал УРА-Информ, ранее обеспокоенность усилением военного сотрудничества между Россией и Турцией выразил Государственный департамент США. В частности, Госдеп встревожен решением Турции приобрести у России зенитные ракетные системы С-400. Также В США пригрозили санкциями в отношении Турции.


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