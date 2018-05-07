Турция планирует частично отменить визы для граждан России

Президент страны Эрдоган предпримет соответствующие шаги к концу этого года. Об этом в воскресенье, 6 мая, в интервью CNN Turk заявил глава Министерства иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

По его словам, сначала будут отменены визы, а потом посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Напомним, безвизовый режим между Россией и Турцией действовал с 2011 года. Он был отменены в 2016 году, после того как российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецкими ВВС. По данным Минобороны РФ, самолет принимал участие в операции в Сирии. Однако, по словам Анкары, российский самолет нарушил воздушное пространство Турции.

Как сообщал УРА-Информ, ранее обеспокоенность усилением военного сотрудничества между Россией и Турцией выразил Государственный департамент США. В частности, Госдеп встревожен решением Турции приобрести у России зенитные ракетные системы С-400. Также В США пригрозили санкциями в отношении Турции.